Anne Will. Abendunterhaltung mit SchmierenkomÃ¶dianten

Anne Will. Abendunterhaltung mit Schmierenkomödianten 10.04.2017 10.04.2017 Alles nachvollziehbar oder was? Zur Diskussion über den "Vergeltungsschlag" der USA in Syrien

Max Michels von den Beatagenten hat mal wieder Anne Will geguckt Allerfeinste Abendunterhaltung wurde dem geneigten Publikum am Sonntagabend bei Anne Will geboten. Die Devise des Abends kann man getrost unter der Rubrik Schmierenkomödie verbuchen. Eine gepflegte Desinformation, garniert mit - durch Politschauspieler dargebotene - Fake- und Hetznews, unverhohlen garniert mit dreisten Lügen und Unterstellungen. Star des Abends war Ursula von der Leyen mit Sidekick John Kornblum nebst wissenschaftlich-professoraler Unterstützung durch Michael Wolffsohn. Dem Trio Infernale gelang es mehr oder weniger mühelos, Jan van Aken (die Linke) und Michael Lüders (Nahostexperte), die offensichtlich als Nebendarsteller verpflichtet wurden, an die Wand zu spielen, kongenial unterstützt durch Regisseurin Anne Will. Auch die Stoßrichtung war ziemlich schnell ausgemacht: "Verschwörungstheoretisch", "antiamerikanisch" und "nachvollziehbar". Wobei Michael Lüders von dem bräsig in seinem Sessel hockenden John Kornblum mit dem Attribut antiamerikanischer Verschwörungstheoretiker bedacht wurde und Frau von der Leyen sich erfolgreich mühte, irgendwie um die Einsicht herumzukommen, dass es sich bei dem durch Donald Trump angeordneten Militärschlag vielleicht doch um eine völkerrechtswidrige Aktion gehandelt haben könnte. Trump, so scheint es, mutiert durch seine Aktion derzeit so langsam zum guten Onkel Donald.

Der Fachmann mag sich angesicht der Dreistigkeit dieser Dame nur noch wundern, der Laie aber kann nur noch staunen, was sich das Publikum im Saal an diesem Abend so alles bieten ließ.

Herr Woffsohn gab sich transatlantisch staatstragend und lediglich Jan van Aken gelang es ein paar Mal, gegen Frau von der Leyen zu punkten. Insbesondere dort wo es um die tatsächlichen Fakten im Hinblick auf den behaupteten Chemiewaffeneinsatz von 2013 ging, der zurzeit als Begründung für die Nachvollziehbarkeit des aktuellen Falles in Idlib herangezogen wird. Wobei die Begründung von Onkel Donald freilich noch um Längen absurder klingt. Er sei erschüttert gewesen über die "Beautiful Babies", wobei Bilder der Drohnenmorde seiner Regierung und der seines Vorgängers Obama ihn wohl weniger zu erschüttern scheinen, vermutlich aber bekommt er diese ohnehin - für mich übrigens aus nachvollziehbaren Gründen - nicht zu Gesicht. Dass der Vorfall von vielen unserer Medien als "Vergeltungsschlag" gegenüber einem "mutmaßlichen Angriff" der Assad-Regierung bezeichnet wird, ist dabei nur noch ein kleiner Nebenaspekt, den sowieso kaum jemand bemerkt. Was bedeutet schon Sprache, wenn es um westliche Werte geht. Der einzige, der an diesem Abend wirklich etwas Substanzielles zur Information hätte beitragen können, Michael Lüders, ein anerkannter Nahostexperte, war frühzeitig kaltgestellt worden und hatte kaum noch Gelegenheit, sich zum Thema zu äußern. Bleibt die lapidare Erkenntnis des Abends: Alles wie gehabt, auf weißen Westen nichts Neues. Bewundern kann man allerdings die Fähigkeit der gestern bei Anne Will aufgetretenen Staatsschauspieler, Fakten beharrlich zurechtzubiegen, insbesondere bei militärischen Operationen das Völkerrecht zu ignorieren und überhaupt: Partout keine Lehren aus Vergangenem zu ziehen.

Die Flecken auf den Westen aber werden durch Orden und Auszeichnungen ersetzt (siehe Afghanistan und die Beförderung von Oberst Klein zum General) und geraten alsbald - spätestens beim nächsten "nachvollziehbaren" Vorfall - in Vergessenheit.